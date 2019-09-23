"Карпаты" подписали экс-игрока "Вердера"
23 сентября, 2019, 16:32
Львовские "Карпаты" усилили состав немецким форвардом Мелвином Лоренцем.
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
Львовские "Карпаты" продолжают работу на трансферном рынке, новым подписанием клуба стал экс-игрок немецкого "Вердера" Мелвин Лоренц, выступающий на позиции форварда.
24-летний футболист родом из Германии, однако в своем активе имеет 1 матч в составе сборной Уганды, откуда родом его отец.
Мелвин Лоренц провел 14 матчей в основной команде "Вердера" и также, более 50 поединков за дубль клуба. Прошлый год выступал за голландский "Ден Хааг": 24 матча, 2 гола и 4 ассиста.
- 3 сентября "Карпаты" заключили арендное соглашение с Егором Назариной, чей контракт принадлежит бельгийскому "Антверпену".
- 2 сентября стало известно, что Роман Санжар станет новым главным тренером львовян.
- 13 августа "Карпаты" попали в скандал из-за песни Тимати во время матча чемпионата Украины.
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