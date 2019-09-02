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Espreso.tvСпортУ "Карпат" появится новый тренер

У "Карпат" появится новый тренер


фото: FOOTBALL.UA
Известный украинский журналист Виктор Вацко назвал имя нового главного тренера львовских "Карпат"

Об этом Виктор Вацко сообщил в Twitter.

Известный украинский спортивный журналист Виктор Вацко рассказал, что новым главным тренером львовских "Карпат" станет екстренер донецкого "Олимпика" Роман Санжар.

После 6-го тура чемпионата Украины львовяне находятся на 11-й строчке и в своем активе имеют 5 пунктов.

Насколько я понимаю, Роман Санжар - новый главный А Чижевский остается в структуре клуба.

- Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) September 1, 2019
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