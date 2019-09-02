У "Карпат" появится новый тренер

2 сентября, 2019, 11:50

Известный украинский журналист Виктор Вацко назвал имя нового главного тренера львовских "Карпат"

Об этом Виктор Вацко сообщил в Twitter.

Известный украинский спортивный журналист Виктор Вацко рассказал, что новым главным тренером львовских "Карпат" станет екстренер донецкого "Олимпика" Роман Санжар.

После 6-го тура чемпионата Украины львовяне находятся на 11-й строчке и в своем активе имеют 5 пунктов.

Насколько я понимаю, Роман Санжар - новый главный А Чижевский остается в структуре клуба. - Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) September 1, 2019