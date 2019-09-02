У "Карпат" появится новый тренер
2 сентября, 2019, 11:50
Известный украинский журналист Виктор Вацко назвал имя нового главного тренера львовских "Карпат"
Об этом Виктор Вацко сообщил в Twitter.
Известный украинский спортивный журналист Виктор Вацко рассказал, что новым главным тренером львовских "Карпат" станет екстренер донецкого "Олимпика" Роман Санжар.
После 6-го тура чемпионата Украины львовяне находятся на 11-й строчке и в своем активе имеют 5 пунктов.
Насколько я понимаю, Роман Санжар - новый главный А Чижевский остается в структуре клуба.- Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) September 1, 2019
- 13 августа "Карпаты" попали в скандал из-за песни Тимати во время матча чемпионата Украины.
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