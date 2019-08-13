"Карпаты" попали в скандал из-за песни Тимати во время матча чемпионата Украины
13 августа, 2019, 12:04
Мэрия Львова требует от футбольного клуба "Карпаты" объяснений из-за песни российского рэпера Тимати во время игры чемпионата Украины
Об этом сообщает мэрия Львова .
11 августа перед матчем 3-го тура чемпионата Украины по футболу между львовскими "Карпатами" и "Мариуполем", на стадионе "Украина", прозвучала песня российского рэпера Тимати - Moscow Never Sleeps. Мэрия Львова направила обращение к директору футбольного клуба "Карпаты" Ростислава Яцышина, с просьбой провести служебное расследование, по этой ситуации.
"Считаем неприемлемыми подобные инциденты. А значит, обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование по этому инциденту", - говорится в обращении мэрии.
- 11 августа в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Карпаты" во Львове сыграли вничью с "Мариуполем".
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