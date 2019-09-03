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Espreso.tvСпорт"Карпаты" подписали украинца с чемпионата Бельгии

"Карпаты" подписали украинца с чемпионата Бельгии


фото: fckarpaty.com
Львовские "Карпаты" заключили арендное соглашение с Егором Назариной, чей контракт принадлежит бельгийскому "Антверпену"

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Украинский полузащитник Егор Назарин, чей контракт принадлежит бельгийскому "Антверпену", следующий сезон проведет в аренде у львовских "Карпат". Украинцы договорились с бельгийцами о первоочередном праве выкупа в конце сезона.

"Самая главная моя задача - помогать команде выигрывать каждый матч, поэтому я буду прилагать максимум усилий, чтобы мы получали положительный результат", - поделился с фанатами футболист.

22-летний Егор Назарин воспитывался в академии "Динамо", после чего подписал контракт с "Днепром". В УПЛ футболист дебютировал в мае 2017 года, а уже зимой того же года стал игроком бельгийского "Антверпена".

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