"Карпаты" подписали украинца с чемпионата Бельгии
3 сентября, 2019, 19:24
Львовские "Карпаты" заключили арендное соглашение с Егором Назариной, чей контракт принадлежит бельгийскому "Антверпену"
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
Украинский полузащитник Егор Назарин, чей контракт принадлежит бельгийскому "Антверпену", следующий сезон проведет в аренде у львовских "Карпат". Украинцы договорились с бельгийцами о первоочередном праве выкупа в конце сезона.
"Самая главная моя задача - помогать команде выигрывать каждый матч, поэтому я буду прилагать максимум усилий, чтобы мы получали положительный результат", - поделился с фанатами футболист.
22-летний Егор Назарин воспитывался в академии "Динамо", после чего подписал контракт с "Днепром". В УПЛ футболист дебютировал в мае 2017 года, а уже зимой того же года стал игроком бельгийского "Антверпена".
- 2 сентября стало известно, что Роман Санжар станет новым главным тренером львовян.
- 13 августа "Карпаты" попали в скандал из-за песни Тимати во время матча чемпионата Украины.
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