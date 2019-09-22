В России задержали 4 сторонников шамана, который шел в Москву изгонять Путина

22 сентября, 2019, 18:13

В Иркутске задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который шел в Москву изгонять Владимира Путина

Об этом "МБХ медиа" сообщил правозащитник Алексей Прянишников.

По его словам, среди задержанных - Евгений Ростокин, также известен как Женя Ворон.

"Он в отделе, доставлен со спутниками якобы по жалобе соседей на драку, сейчас у него и спутников возьмут объяснение. Никто там не дрался, они были на съемной квартире, четверо. Это из группы, которая шла и идет в Москву", - рассказал Прянишников.

На Габышева завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.