В России задержали 4 сторонников шамана, который шел в Москву изгонять Путина
22 сентября, 2019, 18:13
В Иркутске задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который шел в Москву изгонять Владимира Путина
Об этом "МБХ медиа" сообщил правозащитник Алексей Прянишников.
По его словам, среди задержанных - Евгений Ростокин, также известен как Женя Ворон.
"Он в отделе, доставлен со спутниками якобы по жалобе соседей на драку, сейчас у него и спутников возьмут объяснение. Никто там не дрался, они были на съемной квартире, четверо. Это из группы, которая шла и идет в Москву", - рассказал Прянишников.
На Габышева завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
- Напомним, якутский шаман Александр Габышев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен выгнать главу РФ Владимира Путина.
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- Спутники российского шамана Александра Габышева, которого задержали во время его похода на Кремль, решили продолжить ходу.
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