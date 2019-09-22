Помпео против обнародования расшифровки беседы Трампа и Зеленского
22 сентября, 2019, 20:49
Госсекретарь США Майк Помпео высказался против обнародования расшифровки телефонной беседы между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Помпео заявил, что не считает правильным публиковать расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Это личные беседы между лидерами стран, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств", - сказал Помпео.
По словам самого Трампа, в июле в телефонном разговоре с Зеленским они обсуждали коррупцию, также президент США признал, что упоминал бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- Напомним, 22 сентября Дональд Трамп рассказал о деталях своего телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая вызвала громкий скандал.
- 21 сентября Дональд Трамп заявил, что не предъявлял президенту Украины Владимиру Зеленскому требований о расследовании по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- 20 сентября президент США Дональд Трамп ответил, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына своего главного конкурента на будущих выборах - Джо Байдена.
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