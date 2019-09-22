 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПомпео против обнародования расшифровки беседы Трампа и Зеленского

Помпео против обнародования расшифровки беседы Трампа и Зеленского


фото: REUTERS
Госсекретарь США Майк Помпео высказался против обнародования расшифровки телефонной беседы между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Помпео заявил, что не считает правильным публиковать расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Это личные беседы между лидерами стран, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств", - сказал Помпео.

По словам самого Трампа, в июле в телефонном разговоре с Зеленским они обсуждали коррупцию, также президент США признал, что упоминал бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

22 сентября, 2019 воскресенье

21 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать