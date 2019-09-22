Помпео против обнародования расшифровки беседы Трампа и Зеленского

22 сентября, 2019, 20:49

Госсекретарь США Майк Помпео высказался против обнародования расшифровки телефонной беседы между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Помпео заявил, что не считает правильным публиковать расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Это личные беседы между лидерами стран, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств", - сказал Помпео.

По словам самого Трампа, в июле в телефонном разговоре с Зеленским они обсуждали коррупцию, также президент США признал, что упоминал бывшего вице-президента США Джо Байдена.