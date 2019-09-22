Трамп рассказал подробности скандального разговора с Зеленским
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам Трампа, в июле в телефонном разговоре с Зеленским он обсуждал коррупцию, а также признал, что упоминал бывшего вице-президента США Джо Байдена.
"Беседа была преимущественно приветственной, преимущественно о коррупции, о всей коррупции, которая имеет место. Преимущественно о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как вице-президент Джо Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине. В Украине много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это замечательно. У нас состоялся прекрасный разговор", - сказал Трамп.
По словам Трампа, он не будет возражать против того, чтобы его адвокат Руди Джулиани дал показания перед Конгрессом США в отношении разговора с Зеленским.
"Я не имею ничего против. Руди - очень прямолинейный парень", - сказал Трамп.
- Напомним, 21 сентября Дональд Трамп заявил, что не предъявлял президенту Украины Владимиру Зеленскому требований о расследовании по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- 20 сентября президент США Дональд Трамп ответил, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына своего главного конкурента на будущих выборах - Джо Байдена.
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