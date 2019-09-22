 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп рассказал подробности скандального разговора с Зеленским

Трамп рассказал подробности скандального разговора с Зеленским


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп рассказал о деталях телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который вызвал громкий скандал

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Трампа, в июле в телефонном разговоре с Зеленским он обсуждал коррупцию, а также признал, что упоминал бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Беседа была преимущественно приветственной, преимущественно о коррупции, о всей коррупции, которая имеет место. Преимущественно о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как вице-президент Джо Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине. В Украине много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это замечательно. У нас состоялся прекрасный разговор", - сказал Трамп.

По словам Трампа, он не будет возражать против того, чтобы его адвокат Руди Джулиани дал показания перед Конгрессом США в отношении разговора с Зеленским.

"Я не имею ничего против. Руди - очень прямолинейный парень", - сказал Трамп.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

22 сентября, 2019 воскресенье

21 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать