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Espreso.tvОбществоБлокада российских вагонов с углем на Львовщине: глава областной полиции назвал конфликт "политическим" и призвал стороны "немедленно решить свои спорные вопросы"

Блокада российских вагонов с углем на Львовщине: глава областной полиции назвал конфликт "политическим" и призвал стороны "немедленно решить свои спорные вопросы"

Начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский обратился к представителям органов местного самоуправления и руководства угольного предприятия в связи с блокированием железнодорожного пути в Сосновке

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

"Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местной власти и руководства угольного предприятия немедленно решить свои спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят ", - отметил полковник Виконский.

Отдельно отмечается, что 21 сентября правоохранители прибегли к силовым мерам только после того, как в Сокальское отделения полиции поступило заявление от руководства "одного из угольных предприятий района" о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции Сосновка неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, загруженных углем.

Также на YouTube появилась видеозапись общения Виконского с людьми, которые и в дальнейшем блокируют вагоны.

 

Справка

Акция проходит на железнодорожной станции Силель-Завоне, что в городке Сосновка на севере Львовской области.

Она непрерывно продолжается с 1 сентября 2019 года.

Не закупать уголь в России центральные органы украинской власти уже призвали Киевская, Львовская, Тернопольская и Хмельницкая областные советы.

Как утверждают в соцсетях протестующие, якобы российское топливо (на вагон видна маркировка РЖД) местные жители, шахтеры и ветераны АТО-ООС собираются и в дальнейшем не пропускать на "Центральную обогатительную фабрику" Червоноградска ".

По другой версии, угля вроде происходит не напрямую из России, а из временно оккупированных районов украинского Донбасса, однако его прогоняют через территорию РФ.

2017 журналисты сообщали, что в то время фабрика была подконтрольна семье народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Натальи Королевской .

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