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Espreso.tvОбществоРоссийские вагоны с углем на Львовщине: всех задержанных отпустили, в штабе блокады заявляют, что акция будет продолжаться

Российские вагоны с углем на Львовщине: всех задержанных отпустили, в штабе блокады заявляют, что акция будет продолжаться

Задержанных во Львовской области в субботу, 21 сентября 2019 года, участников акции по блокированию вагонов с углем отпустили из полиции. На них составлены протоколы об административном правонарушении

Об этом сообщается на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Самое главное: прорвать (то есть прекратить - ред.) блокаду ни спецназа, ни полиции, ни "титушни ", - отмечается в сообщении.

Акция проходит на железнодорожной станции Силель-Завоне, в городке Сосновка на севере Львовской области.

Она непрерывно продолжается с 1 сентября 2019 года.

Не закупать уголь в России центральные органы украинской власти уже призвали Киевский, Львовский, Тернопольский и Хмельницкий областные советы.

Как утверждают в соцсетях протестующие, якобы российское топливо (на вагонах видна маркировка РЖД) местные жители, шахтеры и ветераны АТО-ООС собираются и в дальнейшем не пропускать на "Центральную обогатительную фабрику "Червоноградская".

По другой версии, уголь вроде происходит не напрямую из России, а с временно оккупированных районов украинского Донбасса, однако его прогоняют через территорию РФ.

В 2017 году львовский портал Zaxid.net сообщал, что в то время фабрика была подконтрольна семье народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Натальи Королевской.

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