Российские вагоны с углем на Львовщине: всех задержанных отпустили, в штабе блокады заявляют, что акция будет продолжаться
Об этом сообщается на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook, передает Еспресо.TV .
"Самое главное: прорвать (то есть прекратить - ред.) блокаду ни спецназа, ни полиции, ни "титушни ", - отмечается в сообщении.
Акция проходит на железнодорожной станции Силель-Завоне, в городке Сосновка на севере Львовской области.
Она непрерывно продолжается с 1 сентября 2019 года.
Не закупать уголь в России центральные органы украинской власти уже призвали Киевский, Львовский, Тернопольский и Хмельницкий областные советы.
Как утверждают в соцсетях протестующие, якобы российское топливо (на вагонах видна маркировка РЖД) местные жители, шахтеры и ветераны АТО-ООС собираются и в дальнейшем не пропускать на "Центральную обогатительную фабрику "Червоноградская".
По другой версии, уголь вроде происходит не напрямую из России, а с временно оккупированных районов украинского Донбасса, однако его прогоняют через территорию РФ.
В 2017 году львовский портал Zaxid.net сообщал, что в то время фабрика была подконтрольна семье народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Натальи Королевской.
- Вчера, 21 сентября, Нацполиция пошла на силовое разблокирование путей. Были задержаны 28 человек.
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