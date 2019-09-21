В полиции назвали количество задержанных участников блокировки вагонов с углем на Львовщине
Об этом заявила пресс-офицер Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская, сообщает РБК-Украина .
По ее словам, задержанных на станции "Сосновка" допрашивают в отделении полиции.
"В отделение полиции были доставлены 28 человек. Устанавливаются их личности, проводится опрос", - рассказала Добровольская.
Она также добавила, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 279 Уголовного кодекса Украины - блокирование транспортных коммуникаций.
В полиции отметили, что во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется.
Отметим, на странице бывшего нардепа Семена Семенченко в Fаcebook говорится, что его тоже задержали. Однако полиция Львовщины не подтверждает эту информацию.
- Напомним, 21 сентября на железнодорожную станцию "Сосновка" на севере Львовской области и где с начала сентября общественные активисты и ветераны войны на Востоке блокируют вагоны с российской маркировкой, содержащие тоже, якобы, российский уголь, в субботу, 21 сентября 2019 года, прибыли полицейские.
- Позже, ветераны АТО-ООС, которые блокировали вагоны с якобы российским углем, заявили о силовом разгоне участников акции на Львовщине.
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