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Espreso.tvОбществоВ полиции назвали количество задержанных участников блокировки вагонов с углем на Львовщине

В полиции назвали количество задержанных участников блокировки вагонов с углем на Львовщине


фото: lv.npu.gov.ua
В полиции сообщили, что задержали 28 участников блокировки вагонов с якобы российским углем во Львовской области

Об этом заявила пресс-офицер Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская, сообщает РБК-Украина .

По ее словам, задержанных на станции "Сосновка" допрашивают в отделении полиции.

"В отделение полиции были доставлены 28 человек. Устанавливаются их личности, проводится опрос", - рассказала Добровольская.

Она также добавила, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 279 Уголовного кодекса Украины - блокирование транспортных коммуникаций.

В полиции отметили, что во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется.

Отметим, на странице бывшего нардепа Семена Семенченко в Fаcebook говорится, что его тоже задержали. Однако полиция Львовщины не подтверждает эту информацию.

  • Напомним, 21 сентября на железнодорожную станцию "Сосновка" на севере Львовской области и где с начала сентября общественные активисты и ветераны войны на Востоке блокируют вагоны с российской маркировкой, содержащие тоже, якобы, российский уголь, в субботу, 21 сентября 2019 года, прибыли полицейские.
  • Позже, ветераны АТО-ООС, которые блокировали вагоны с якобы российским углем, заявили о силовом разгоне участников акции на Львовщине.
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