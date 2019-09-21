В полиции назвали количество задержанных участников блокировки вагонов с углем на Львовщине

21 сентября, 2019, 19:56

В полиции сообщили, что задержали 28 участников блокировки вагонов с якобы российским углем во Львовской области

Об этом заявила пресс-офицер Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская, сообщает РБК-Украина .

По ее словам, задержанных на станции "Сосновка" допрашивают в отделении полиции.

"В отделение полиции были доставлены 28 человек. Устанавливаются их личности, проводится опрос", - рассказала Добровольская.

Она также добавила, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 279 Уголовного кодекса Украины - блокирование транспортных коммуникаций.

В полиции отметили, что во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется.

Отметим, на странице бывшего нардепа Семена Семенченко в Fаcebook говорится, что его тоже задержали. Однако полиция Львовщины не подтверждает эту информацию.