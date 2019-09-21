Полиция применила силу против ветеранов АТО-ООС, которые блокировали вагоны с углем на Львовщине

21 сентября, 2019, 17:11

Ветераны АТО-ООС, которые блокировали вагоны с якобы российским углем, заявили о силовом разгоне участников акции на Львовщине

Об этом сообщает сообщество "Штаб блокады торговли с оккупантами" в facebook.

Отмечается, что сегодня, около 12:00 спецназовцы, применив силу, начали оттеснять участников блокады в Сосновке Львовской области от вагонов с углем. Затем полиция начала арестовывать ветеранов АТО и местных шахтеров.

Были задержаны около 20 человек. Среди них и бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.