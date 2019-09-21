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Espreso.tvОбществоПолиция применила силу против ветеранов АТО-ООС, которые блокировали вагоны с углем на Львовщине

Полиция применила силу против ветеранов АТО-ООС, которые блокировали вагоны с углем на Львовщине


фото: facebook
Ветераны АТО-ООС, которые блокировали вагоны с якобы российским углем, заявили о силовом разгоне участников акции на Львовщине

Об этом сообщает сообщество "Штаб блокады торговли с оккупантами" в facebook.

Отмечается, что сегодня, около 12:00 спецназовцы, применив силу, начали оттеснять участников блокады в Сосновке Львовской области от вагонов с углем. Затем полиция начала арестовывать ветеранов АТО и местных шахтеров.

Были задержаны около 20 человек. Среди них и бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

  • Напомним, 21 сентября на железнодорожную станцию "Сосновка" на севере Львовской области и где с начала сентября общественные активисты и ветераны войны на Востоке блокируют вагоны с российской маркировкой, содержащие тоже, якобы, российский уголь, в субботу, 21 сентября 2019 года, прибыли полицейские .
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