Гонтарева о действиях Коломойского: "Это запугивание всех. Просто я - первая жертва"

21 сентября, 2019, 11:41

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что является "первой жертвой" воплощение угроз со стороны миллиардера Игоря Коломойского

Об этом вечером 20 сентября 2019 года она заявила в эфире у одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Гордон.

"В день, когда мне сожгли дом, у меня было много общения с журналистами. Появилась статья газеты Financial Times о том, что премьер-министр, президент хотят сделать по ПриватБанка settlement (урегулирования, - ред.) У меня был вопрос ко всем журналистам - каким образом я мешаю премьер-министру (Алексей Гончарук, - ред.) и господину Коломойскому сделать settlement, когда нахожусь в Лондоне в инвалидном кресле и два с половиной года не работаю в ПриватБанке. Никто ответить не может. Все, кто знают этого человека, говорят, что это такая страшная месть. И второе - это еще запугивание всех остальных реформаторов. Если вы будете так непослушны, как Гонтарева, будете идти своим путем, то завтра вас ждет то, что получила она", - сказала Гонтарева.

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Она отметила, что обыск в ПриватБанке состоялся за день до обыска ее квартиры, 11 сентября.

"Вы видели, как запугивают менеджмент ПриватБанка, менеджмент Нацбанка, Министерства финансов. Это же запугивание всех. Просто я - первая жертва", - добавила экс-глава НБУ.

Позже, когда в эфир по телефону должен был выйти Коломойский, она отказалась его слушать и с ним общаться.

"Я не хочу слушать... Этот человек не говорит ни слова правды, никогда. Я не хотела бы. Давайте, может, меня отпустите - и вы все выслушаете Коломойского в прямом эфире без меня", - сказала она.