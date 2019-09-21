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Espreso.tvОбществоГонтарева о действиях Коломойского: "Это запугивание всех. Просто я - первая жертва"

Гонтарева о действиях Коломойского: "Это запугивание всех. Просто я - первая жертва"


фото: whoswhos.org
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что является "первой жертвой" воплощение угроз со стороны миллиардера Игоря Коломойского

Об этом вечером 20 сентября 2019 года она заявила в эфире у одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Гордон.

"В день, когда мне сожгли дом, у меня было много общения с журналистами. Появилась статья газеты Financial Times о том, что премьер-министр, президент хотят сделать по ПриватБанка settlement (урегулирования, - ред.) У меня был вопрос ко всем журналистам - каким образом я мешаю премьер-министру (Алексей Гончарук, - ред.) и господину Коломойскому сделать settlement, когда нахожусь в Лондоне в инвалидном кресле и два с половиной года не работаю в ПриватБанке. Никто ответить не может. Все, кто знают этого человека, говорят, что это такая страшная месть. И второе - это еще запугивание всех остальных реформаторов. Если вы будете так непослушны, как Гонтарева, будете идти своим путем, то завтра вас ждет то, что получила она", - сказала Гонтарева.

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Она отметила, что обыск в ПриватБанке состоялся за день до обыска ее квартиры, 11 сентября.

"Вы видели, как запугивают менеджмент ПриватБанка, менеджмент Нацбанка, Министерства финансов. Это же запугивание всех. Просто я - первая жертва", - добавила экс-глава НБУ.

Позже, когда в эфир по телефону должен был выйти Коломойский, она отказалась его слушать и с ним общаться.

"Я не хочу слушать... Этот человек не говорит ни слова правды, никогда. Я не хотела бы. Давайте, может, меня отпустите - и вы все выслушаете Коломойского в прямом эфире без меня", - сказала она.

  • Напомним, дом Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом, были сожжены в ночь на вторник, 17 сентября.
  • В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел почти полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
  • Ранее в ночь на 5 сентября на улице Владимирской, 69, в украинской столице, была облита бензином и сожжена машина Audi А7.
  • 12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
  • Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
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