Гонтарева о действиях Коломойского: "Это запугивание всех. Просто я - первая жертва"
Об этом вечером 20 сентября 2019 года она заявила в эфире у одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Гордон.
"В день, когда мне сожгли дом, у меня было много общения с журналистами. Появилась статья газеты Financial Times о том, что премьер-министр, президент хотят сделать по ПриватБанка settlement (урегулирования, - ред.) У меня был вопрос ко всем журналистам - каким образом я мешаю премьер-министру (Алексей Гончарук, - ред.) и господину Коломойскому сделать settlement, когда нахожусь в Лондоне в инвалидном кресле и два с половиной года не работаю в ПриватБанке. Никто ответить не может. Все, кто знают этого человека, говорят, что это такая страшная месть. И второе - это еще запугивание всех остальных реформаторов. Если вы будете так непослушны, как Гонтарева, будете идти своим путем, то завтра вас ждет то, что получила она", - сказала Гонтарева.
Читайте также: Виталий Портников: "Олигархи" воспитывают украинском
Она отметила, что обыск в ПриватБанке состоялся за день до обыска ее квартиры, 11 сентября.
"Вы видели, как запугивают менеджмент ПриватБанка, менеджмент Нацбанка, Министерства финансов. Это же запугивание всех. Просто я - первая жертва", - добавила экс-глава НБУ.
Позже, когда в эфир по телефону должен был выйти Коломойский, она отказалась его слушать и с ним общаться.
"Я не хочу слушать... Этот человек не говорит ни слова правды, никогда. Я не хотела бы. Давайте, может, меня отпустите - и вы все выслушаете Коломойского в прямом эфире без меня", - сказала она.
- Напомним, дом Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом, были сожжены в ночь на вторник, 17 сентября.
- В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел почти полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
- Ранее в ночь на 5 сентября на улице Владимирской, 69, в украинской столице, была облита бензином и сожжена машина Audi А7.
- 12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
- Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!