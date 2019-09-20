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Espreso.tvСпортУкраина опустилась в рейтинге УЕФА на 10-ю строчку

Украина опустилась в рейтинге УЕФА на 10-ю строчку


фото: UEFA
Украина опустилась на 10-ю строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА и поменялась местами с Нидерландами

Об этом сообщает UEFA.

Украина продолжает терять позиции в рейтинге коэффициентов УЕФА, в обновленной таблице украинский чемпионат поменялся местами с нидерландским, то теперь мы 10-е, а Нидерланды 9-е.

В этом сезоне в еврокубках Украину представляют 3 клуба, а голландских команд - 4.

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