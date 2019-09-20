Украина опустилась в рейтинге УЕФА на 10-ю строчку
20 сентября, 2019, 12:13
Украина опустилась на 10-ю строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА и поменялась местами с Нидерландами
Об этом сообщает UEFA.
Украина продолжает терять позиции в рейтинге коэффициентов УЕФА, в обновленной таблице украинский чемпионат поменялся местами с нидерландским, то теперь мы 10-е, а Нидерланды 9-е.
В этом сезоне в еврокубках Украину представляют 3 клуба, а голландских команд - 4.
- 19 сентября во первом туре группового раунда Лиги Европы украинский "Александрия" проиграла немецкому "Вольфсбургу" 3: 1 в Германии.
- Кроме этого, 19 сентября в первом туре группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" победило шведский "Мальме" 1: 0 в Киеве.
- Напомним, 18 сентября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове проиграл английскому "Манчестер Сити" со счетом 0: 3.
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