Украина опустилась в рейтинге УЕФА на 10-ю строчку

20 сентября, 2019, 12:13

Украина опустилась на 10-ю строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА и поменялась местами с Нидерландами

Об этом сообщает UEFA.

Украина продолжает терять позиции в рейтинге коэффициентов УЕФА, в обновленной таблице украинский чемпионат поменялся местами с нидерландским, то теперь мы 10-е, а Нидерланды 9-е.

В этом сезоне в еврокубках Украину представляют 3 клуба, а голландских команд - 4.