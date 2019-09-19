"Александрия" проиграла "Вольфсбургу" в Лиге Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
19 сентября, в рамках 1-го тура группового раунда Лиги Европы, бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Украины "Александрия" проиграла в гостях немецкому "Вольфсбургу" - 3: 1.
На 20-й минуте "Александрия" пропустила первый мяч в матче. После не самого сильного удара от Арнольда мяч курьезно ударился о газон и залетел в ворота Юрия Панькива.
Удвоил преимущество немцев экс-игрок киевского "Динамо" Адмир Мехмеди. На 23-й минуте матча ему сбросили под удар и швейцарский нападающий в касание перебросил голкипера, пробив в верхнюю часть ворот.
Гол престижа украинцы забили на 67-й минуте, Дмитрий Гречишкин выполнил опасный штрафной, после чего Евгений Банада подставил ногу и забил - 2: 1.
Последний забитый мяч в сегодняшнем матче ждал зрителей уже на 68-й минуте поединка. Брекало отправил мяч между ног голкипера сборной Украины - 3: 1.
Лига Европы
Групповой раунд, 1-й тур
Группа L
"Вольфсбург" (Германия) - "Александрия" (Украина) 3: 1
Голы: Арнольд, 20 Мехмеди, 24 Брекало, 67 - Банада, 66
"Вольфсбург": Перван, Брекало (Нмеча, 76), Вегхорст, Герхардт, Мехмеди, Руссийон, Мбабу, Гилявоги, Арнольд, Кнох, Тиссеран (Брума, 70)
"Александрия": Панькив, Довгый (Ковалец, 45), Третьяков (Шастал, 65), Мирошниченко, Бухал, Лучкевич (Протасов, 81), Ситало, Пашаев, Гречишкин, Банада, Дубра
- 19 сентября в первом туре группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" победило шведский "Мальме" 1: 0 в Киеве.
- 14 сентября в 7-м туре национального первенства "Александрия" на своем поле победила "Днепр-1" .
- В турнирной таблице УПЛ команда Владимира Шарана занимает третье место .
- Напомним, "Александрия" в этом сезоне напрямую попала в групповой турнир Лиги Европы на правах бронзового призера чемпионата Украины.
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