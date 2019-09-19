"Александрия" проиграла "Вольфсбургу" в Лиге Европы

19 сентября, 2019, 23:58

В первом туре группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" проиграла немецкому "Вольфсбургу" 3: 1 в Германии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

19 сентября, в рамках 1-го тура группового раунда Лиги Европы, бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Украины "Александрия" проиграла в гостях немецкому "Вольфсбургу" - 3: 1.

На 20-й минуте "Александрия" пропустила первый мяч в матче. После не самого сильного удара от Арнольда мяч курьезно ударился о газон и залетел в ворота Юрия Панькива.

Удвоил преимущество немцев экс-игрок киевского "Динамо" Адмир Мехмеди. На 23-й минуте матча ему сбросили под удар и швейцарский нападающий в касание перебросил голкипера, пробив в верхнюю часть ворот.

Гол престижа украинцы забили на 67-й минуте, Дмитрий Гречишкин выполнил опасный штрафной, после чего Евгений Банада подставил ногу и забил - 2: 1.

Последний забитый мяч в сегодняшнем матче ждал зрителей уже на 68-й минуте поединка. Брекало отправил мяч между ног голкипера сборной Украины - 3: 1.

Лига Европы

Групповой раунд, 1-й тур

Группа L

"Вольфсбург" (Германия) - "Александрия" (Украина) 3: 1

Голы: Арнольд, 20 Мехмеди, 24 Брекало, 67 - Банада, 66

"Вольфсбург": Перван, Брекало (Нмеча, 76), Вегхорст, Герхардт, Мехмеди, Руссийон, Мбабу, Гилявоги, Арнольд, Кнох, Тиссеран (Брума, 70)

"Александрия": Панькив, Довгый (Ковалец, 45), Третьяков (Шастал, 65), Мирошниченко, Бухал, Лучкевич (Протасов, 81), Ситало, Пашаев, Гречишкин, Банада, Дубра