"Динамо" обыграло "Мальме" в матче Лиги Европы

19 сентября, 2019, 21:48

В первом туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" победило шведское "Мальме" 1: 0 в Киеве

Об этом сообщает Еспресо.TV.

19 сентября, в рамках 1-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" дома принимало соперника из Швеции "Мальме". Матч завершился победой для украинцев - 1: 0.

В первом тайме команды ушли на отдых без забитых мячей, что вызвало свист киевских болельщиков в сторону футболистов "Динамо".

Под конец игры, а именно на 84-й минуте Шепелев тонкой передачей нашел Буяльского в штрафной, а хавбек переиграл вратаря "Мальме" и вывел киевлян вперед.

Лига Европы

Групповой раунд, 1-й тур

Группа В

"Динамо" (Украина) - "Мальме" (Швеция) 1: 0

Голы: Буяльский, 84

"Динамо": Бойко, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера. Сидорчук (К), Буяльский, Вербич, Шепелев, Цыганков, Родригес.

Запасные: Бущан, Соль, Цитаишвили, Де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин