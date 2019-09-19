"Динамо" обыграло "Мальме" в матче Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
19 сентября, в рамках 1-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" дома принимало соперника из Швеции "Мальме". Матч завершился победой для украинцев - 1: 0.
В первом тайме команды ушли на отдых без забитых мячей, что вызвало свист киевских болельщиков в сторону футболистов "Динамо".
Под конец игры, а именно на 84-й минуте Шепелев тонкой передачей нашел Буяльского в штрафной, а хавбек переиграл вратаря "Мальме" и вывел киевлян вперед.
Лига Европы
Групповой раунд, 1-й тур
Группа В
"Динамо" (Украина) - "Мальме" (Швеция) 1: 0
Голы: Буяльский, 84
"Динамо": Бойко, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера. Сидорчук (К), Буяльский, Вербич, Шепелев, Цыганков, Родригес.
Запасные: Бущан, Соль, Цитаишвили, Де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин
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