Сборная Украины вырвала ничью в матче против Нигерии
10 сентября, 2019, 23:23
10 сентября в домашнем товарищеском матче сборная Украины отиграла два мяча в Нигерии
Об этом сообщает Еспресо.TV
Товарищеский матч
10 сентября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Украина - Нигерия 2: 2
Голы: Зинченко, 78, Яремчук, 80 - Арибо, 4, Осимхен, 34 (пен)
Украина: 23 Андрей Лунин, 2. Эдуард Соболь, 22 Николай Матвиенко, 5. Никита Бурда, 21 Александр Караваев, 8. Руслан Малиновский (Шепелев, 76), 17. Александр Зинченко, 20. Виктор Коваленко (Буяльский, 67 ), 15 Виктор Цыганков (Цыганков, 73), 7. Андрей Ярмоленко (Марлос, 58), 9 Жуниор Мораес (Яремчук, 37).
Следующий матч национальная сборная Украины проведет против Литвы в рамках квалификации к Евро-2020, поединок состоится 11 октября в Харькове.
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