Балух: должны упереться ногами в землю и заставить ее вращаться в ритме наших сердец

20 сентября, 2019, 19:59

Освобожденный из российской тюрьмы Владимир Балух заявил, что украинцы должны держать оборону и терпеть до последнего

Об этом он сказал в эфире программы "Красная линия" на Еспресо.TV .

Отвечая на вопрос ведущего, при какой уступке Украине перестанет быть Украиной, что именно мы можем заплатить за "кремлевский мир", Балух отметил: "Нам надо понять, что наш единственный путь - держать оборону, мы должны терпеть до последнего. Мы должны упереться ногами в землю и заставить ее вращаться в ритме наших сердец. Правда за нами и бог с нами".