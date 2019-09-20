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Espreso.tvОбществоБалух: должны упереться ногами в землю и заставить ее вращаться в ритме наших сердец

Балух: должны упереться ногами в землю и заставить ее вращаться в ритме наших сердец

Освобожденный из российской тюрьмы Владимир Балух заявил, что украинцы должны держать оборону и терпеть до последнего

Об этом он сказал в эфире программы "Красная линия" на Еспресо.TV .

Отвечая на вопрос ведущего, при какой уступке Украине перестанет быть Украиной, что именно мы можем заплатить за "кремлевский мир", Балух отметил: "Нам надо понять, что наш единственный путь - держать оборону, мы должны терпеть до последнего. Мы должны упереться ногами в землю и заставить ее вращаться в ритме наших сердец. Правда за нами и бог с нами".

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