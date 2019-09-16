Балух: отдать Цемаха - это не торговля национальными интересами
16 сентября, 2019, 17:56
Освобожденный политзаключенный Владимир Балух не считает освобождение вероятно причастного к трагедии MH17 Владимира Цемаха предательством национальных интересов
Об этом он заявил, отвечая на вопросы ведущих в эфире Еспресо.TV .
"Мое личное мнение: отдать Цемаха - это не торговля национальными интересами. Что касается наказания человека за преступления, которые он совершил - я думаю, Господь накажет его справедливым образом", - сказал бывший узник Кремля.
Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает преувеличенным значение подозреваемого Владимира Цемаха.
Читайте также
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
Читайте также
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
-