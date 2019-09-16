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Espreso.tvОбществоБалух: отдать Цемаха - это не торговля национальными интересами

Балух: отдать Цемаха - это не торговля национальными интересами

Освобожденный политзаключенный Владимир Балух не считает освобождение вероятно причастного к трагедии MH17 Владимира Цемаха предательством национальных интересов

Об этом он заявил, отвечая на вопросы ведущих в эфире Еспресо.TV .

"Мое личное мнение: отдать Цемаха - это не торговля национальными интересами. Что касается наказания человека за преступления, которые он совершил - я думаю, Господь накажет его справедливым образом", - сказал бывший узник Кремля.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает преувеличенным значение подозреваемого Владимира Цемаха.

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