Балух: отдать Цемаха - это не торговля национальными интересами

16 сентября, 2019, 17:56

Освобожденный политзаключенный Владимир Балух не считает освобождение вероятно причастного к трагедии MH17 Владимира Цемаха предательством национальных интересов

Об этом он заявил, отвечая на вопросы ведущих в эфире Еспресо.TV .

"Мое личное мнение: отдать Цемаха - это не торговля национальными интересами. Что касается наказания человека за преступления, которые он совершил - я думаю, Господь накажет его справедливым образом", - сказал бывший узник Кремля.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает преувеличенным значение подозреваемого Владимира Цемаха.