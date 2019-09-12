Освобожденный пленник Кремля Балух подаст иск в ЕСПЧ

12 сентября, 2019, 11:39

Украинский активист из Крыма, который был в плену, Владимир Балух будет подавать иск в Европейский суд по правам человека против России

Об этом он сказал проекту Крым.Реалии.

Балух отметил, что процесс сбора документов для иска продолжается с 2016 года.

"Там уже много документов представлены в ЕСПЧ. Но этот процесс продолжается, ничего еще в этом плане не завершено, был разговор с "Хельсинской группой по правам человека". Мы работаем вместе с ними в этом направлении. Мы подали первые документы еще до декабря 2016 года, еще по поводу той 319 статьи (Статья 319 УК РФ. "Оскорбление представителя власти"), по которой меня судили еще до того, как я попал за решетку. Собираем все документы, фиксируем, мы договорились, что я немного прихожу в себя, и мы закончим работу", - сказал он.

Напомним, Балух заявил о российской агрессии: "Зло злом не пересилишь"