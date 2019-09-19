Украинского боксера снова назвали лучшим в мире

19 сентября, 2019, 09:55

Известный украинский боксер Василий Ломаченко снова занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира от The Ring

Об этом сообщает The Ring.

Украинский боксер Василий Ломаченко, который является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO остался лидером рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Кроме Ломаченко в топ-5 присутствует другой известный украинский спортсмен - Александр Усик, у боксера 5 ступень.

Рейтинг Р4Р от The Ring:

1.Василий Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наойя Инуэ

5. Александр Усик

6. Эррол Спенс

7. Геннадий Головкин

8. Хуан Эстрада

9. Майки Гарсия

10. Мэнни Пакьяо