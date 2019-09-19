Украинского боксера снова назвали лучшим в мире
19 сентября, 2019, 09:55
Известный украинский боксер Василий Ломаченко снова занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира от The Ring
Об этом сообщает The Ring.
Украинский боксер Василий Ломаченко, который является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO остался лидером рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Кроме Ломаченко в топ-5 присутствует другой известный украинский спортсмен - Александр Усик, у боксера 5 ступень.
Рейтинг Р4Р от The Ring:
1.Василий Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Сауль Альварес
4. Наойя Инуэ
5. Александр Усик
6. Эррол Спенс
7. Геннадий Головкин
8. Хуан Эстрада
9. Майки Гарсия
10. Мэнни Пакьяо
- Напомним, 31 августа в Лондоне Василий Ломаченко победил по очкам британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC.
- Василий Ломаченко заявил, что не собирается разрывать дружеские отношения с россиянами "из-за политики».
- 18 сентября, британский боксер Энтони Кролла, который в апреле проиграл нокаутом Украинский Василию Ломаченко, объявил, что в ноябре выйдет на ринг в последний раз.
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