Нокаутирован Ломаченко британец решил завершить карьеру
Об этом сообщила промоутерская компания Кролл - Matchroom Boxing - в Instagram.
"Это последний поединок. И он должен был состояться в Манчестере. Будет трудно идти, но я буду продолжать заниматься спортом. Я жду бой 2 ноября", - написал Кролла, имя будущего оппонента которого пока неизвестно.
32-летний Энтони Кролла провел на профессиональном ринге 44 поединка, одержал 34 победы, потерпел 4-х поражений и еще 3 боя свел вничью.
В своем последнем поединке 12 апреля в Лос-Анджелесе Кролла проиграл нокаутом в четвертом раунде Ломаченко и не смог отобрать у украинца титулы чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг), которым британец владел ранее.
- 12 апреля украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.
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