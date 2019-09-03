Ломаченко объяснил, почему продолжает дружить с российскими спортсменами

3 сентября, 2019, 10:53

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что не собирается разрывать дружеские отношения с россиянами "из-за политики"

Об этом сообщает BBC .

По словам чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко, у него с детства много друзей среди российских спортсменов.

"У меня много друзей из России. Я дружил с ними с детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда мы были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на разных соревнованиях, сборах", - сказал Ломаченко.

Боксер заявил, что не собирается разрывать отношения со своими друзьями из-за нынешних отношений между Украиной и Россией.

"От того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной, я не могу разрывать отношения со своими друзьями. Так что у нас там, наверху идет какое-то разделение, какая-то политика. Но, честно говоря, это не моя дело. Я не хочу туда лезть и что-то комментировать ", - подчеркнул Ломаченко.