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Espreso.tvСпортЛомаченко победил Кэмпбелла: полное видео боя

Ломаченко победил Кэмпбелла: полное видео боя


фото: REUTERS
Украинский боксер Василий Ломаченко победил по очкам британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Ломаченко в течение всего поединка владел заметным преимуществом и отправил Кэмпбелла в нокдаун в 11-м раунде. Украинец победил неуступчивого британца по очкам - 119:109, 119:109, 118:111 и стал обладателем сразу трех титулов чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) - по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

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