Ломаченко победил Кэмпбелла: полное видео боя
1 сентября, 2019, 02:05
Украинский боксер Василий Ломаченко победил по очкам британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Ломаченко в течение всего поединка владел заметным преимуществом и отправил Кэмпбелла в нокдаун в 11-м раунде. Украинец победил неуступчивого британца по очкам - 119:109, 119:109, 118:111 и стал обладателем сразу трех титулов чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) - по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, за бой против британского боксера Люка Кэмпбелла украинец Василий Ломаченко заработает рекордный гонорар в своей карьере .
- В июне краинский боксер Василий Ломаченко стал первым номером обновленного рейтинга лучших боксеров мира по версии ESPN.
- Всемирная боксерская ассоциация WBA назвала нокаут украинского боксера Василия Ломаченко в бою с Энтони Кролла лучшим в апреле.
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