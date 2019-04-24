Открытие рынка земли придаст 1,6% к росту экономики Украины ежегодно, - Всемирный банк

24 апреля, 2019, 14:33

Отмена моратория и запуск рынка сельскохозяйственной земли позволит Украине увеличить темпы экономического роста на дополнительные 1,6% в год

Об этом сообщил руководитель программ Всемирного банка по вопросам инфраструктуры и устойчивого развития в Украине, Беларуси и Молдове Бахер Эль-Хифнави, передает "НВ".

"Для страны с ростом ВВП на 2-3% в год дополнительные 1,6% приведут к процветанию общества", - сообщил представитель Всемирного банка.

Эль-Хифнави также предоставил свои советы об открытии рынка земли для Украины, который предусматривает проведение инвентаризации земель, обеспечение прозрачности рынка, отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли и упрощения процедуры передачи земли.

Во Всемирном банке считают, что 33 млн га сельскохозяйственных земель в Украине пригодны для того, чтобы вести на них сельское хозяйство. Стоимость земли в Украине оценивается в $ 400 за гектар, в то время как в соседней Польше она составляет 1100 долларов.

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