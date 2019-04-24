Открытие рынка земли придаст 1,6% к росту экономики Украины ежегодно, - Всемирный банк
Об этом сообщил руководитель программ Всемирного банка по вопросам инфраструктуры и устойчивого развития в Украине, Беларуси и Молдове Бахер Эль-Хифнави, передает "НВ".
"Для страны с ростом ВВП на 2-3% в год дополнительные 1,6% приведут к процветанию общества", - сообщил представитель Всемирного банка.
Эль-Хифнави также предоставил свои советы об открытии рынка земли для Украины, который предусматривает проведение инвентаризации земель, обеспечение прозрачности рынка, отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли и упрощения процедуры передачи земли.
Во Всемирном банке считают, что 33 млн га сельскохозяйственных земель в Украине пригодны для того, чтобы вести на них сельское хозяйство. Стоимость земли в Украине оценивается в $ 400 за гектар, в то время как в соседней Польше она составляет 1100 долларов.
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Напомним, МВФ заявляет, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
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Правительство предлагает создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингов.
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Президент Порошенко подписал мораторий на продажу земли, который продолжила Верховная Рада.
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