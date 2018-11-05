Украинец впервые отстоял в суде право на землю, несмотря на мораторий
В судебном реестре появилось дело, в котором украинец впервые отстоял свое право на распоряжение землей, ссылаясь на решения Европейского суда по правам человека.
Об этом сообщает Opendatabot.
Напомним, 22 августа Европейский суд признал мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения таким, что нарушает права человека.
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Это первый прецедент, когда, опираясь на это решение ЕСПЧ, были защищены имущественные права в украинском суде.
Прокурору, который обращался с требованием признать обмен земли недействительным в связи с мораторием, было отказано.
Напомним, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует в Украине с 2001 года.
Украина остается одной из 6 стран мира, где до сих пор закрыт рынок земли.
- 7 декабря 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного значения. Запрет будет действовать как минимум до 1 января 2019 года.
- Секретариат Кабмина поручил Минагрополитики подать законопроект, необходимый для отмены моратория на продажу земли.
- 2 ноября Конституционный Суд Украины отказался рассматривать представление народных депутатов относительно конституционности моратория на продажу земли
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