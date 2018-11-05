Украинец впервые отстоял в суде право на землю, несмотря на мораторий

5 ноября, 2018, 16:13

Первый случай, когда благодаря решению Европейского суда по правам человека удалось обойти мораторий на продажу земель в Украине

В судебном реестре появилось дело, в котором украинец впервые отстоял свое право на распоряжение землей, ссылаясь на решения Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщает Opendatabot.

Напомним, 22 августа Европейский суд признал мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения таким, что нарушает права человека.

Читайте также: Можно ли продавать украинскую землю. Все самое важное о реформе

Это первый прецедент, когда, опираясь на это решение ЕСПЧ, были защищены имущественные права в украинском суде.

Прокурору, который обращался с требованием признать обмен земли недействительным в связи с мораторием, было отказано.

Напомним, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует в Украине с 2001 года.

Украина остается одной из 6 стран мира, где до сих пор закрыт рынок земли.