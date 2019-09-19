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Espreso.tvСпорт"Вольфсбург" - "Александрия": стартовые составы команд на матч Лиги Европы

"Вольфсбург" - "Александрия": стартовые составы команд на матч Лиги Европы


фото: fco.com.
Стали известны стартовые составы украинской "Александрии" и немецкого "Вольфсбурга" в матче Лиги Европы

Об этом сообщает официальный twitter украинского клуба.

Лига Европы

Групповой раунд, 1-й тур

19 сентября, Вольфсбург, стадион "Фольксваген-Арена"

Начало в 19:55

"Вольфсбург": Перван, Брекало, Вегхорст, Герхардт, Мехмеди, Руссийон, Мбабу, Гилявоги, Арнольд, Кнохе, Тиссеран

Запасные: Менцель, Виллиам, Брума, Штеффен, Клаус, Нмеча, Виктор

"Александрия": Панькив, Довгий, Третьяков, Мирошниченко, Бухал, Лучкевич, Ситало, Пашаев, Гречишкин, Банада, Дубра

Запасные: Билык, Ковалец, Протасов, Запорожан, Шастал, Шендрик, Задерака

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