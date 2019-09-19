"Вольфсбург" - "Александрия": стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Об этом сообщает официальный twitter украинского клуба.
Лига Европы
Групповой раунд, 1-й тур
19 сентября, Вольфсбург, стадион "Фольксваген-Арена"
Начало в 19:55
"Вольфсбург": Перван, Брекало, Вегхорст, Герхардт, Мехмеди, Руссийон, Мбабу, Гилявоги, Арнольд, Кнохе, Тиссеран
Запасные: Менцель, Виллиам, Брума, Штеффен, Клаус, Нмеча, Виктор
"Александрия": Панькив, Довгий, Третьяков, Мирошниченко, Бухал, Лучкевич, Ситало, Пашаев, Гречишкин, Банада, Дубра
Запасные: Билык, Ковалец, Протасов, Запорожан, Шастал, Шендрик, Задерака
Стартовый состав на матч с @VfL_Wolfsburg : Панькив - Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев - Гречишкин, Длинный, Банада - Третьяков, Ситало, Лучкевич- ФК "Александрия" (@ FCO1948) 19 сентября 2019 г.
Запасные: Билык, Ковалец, Протасов, Запорожан, Шастал, Шендрик, Задерака # ВольфсбургАлександрия #WOBFCO pic.twitter.com/4artTRf9oI
- Напомним, "Александрия" в этом сезоне напрямую попала в групповой турнир Лиги Европы на правах бронзового призера чемпионата Украины.
- 14 сентября во 7-м туре национального первенства "Александрия" на своем поле победила "Днепр-1" .
- В турнирной таблице УПЛ команда Владимира Шарана занимает третье место .
- 19 сентября другой представитель Украины в Лиге Европы - "Динамо" - сыграет в Киеве против шведского "Мальме" .
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