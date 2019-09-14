"Александрия" победила "Днепр-1" в УПЛ
14 сентября, 2019, 16:03
В 7-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" на своем поле победила "Днепр-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет в матче на 54-й минуте открыл Алексей Довгий. На 77-й минуте преимущество команды Владимира Шарана увеличил Артем Ситало.
"Александрия" победила "Днепр-1" со счетом 2: 0, набрала 12 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. "Днепр-1" имеет 8 пунктов и идет шестым.
Чемпионат Украины
7-й тур
14 сентября
"Александрия" - "Днепр-1" 2: 0
Голы: Довгый, 54, Ситало, 77
- Напомним, 31 августа в 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" в гостях переиграла "Ворсклу" .
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