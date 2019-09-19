"Вольфсбург" - "Александрия": где и когда смотреть матч Лиги Европы
19 сентября, 2019, 09:00
Сегодня в 1-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" играет в гостях с немецким "Вольфсбургом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы
Групповой раунд. 1-й тур
Группа I
"Вольфсбург" (Германия) - "Александрия" (Украина)
19 сентября, Вольфсбург, "Фольксваген-Арена"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- Напомним, "Александрия" в этом сезоне напрямую попала в групповой турнир Лиги Европы на правах бронзового призера чемпионата Украины.
- 14 сентября в 7-м туре национального первенства "Александрия" на своем поле победила "Днепр-1".
- В турнирной таблице УПЛ команда Владимира Шарана занимает третье место .
- 19 сентября другой представитель Украины в Лиге Европы - "Динамо" - сыграет в Киеве против шведского "Мальме" .
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