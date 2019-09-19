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Espreso.tvСпорт"Вольфсбург" - "Александрия": где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Вольфсбург" - "Александрия": где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: twitter
Сегодня в 1-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" играет в гостях с немецким "Вольфсбургом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига Европы

Групповой раунд. 1-й тур

Группа I

"Вольфсбург" (Германия) - "Александрия" (Украина)

19 сентября, Вольфсбург, "Фольксваген-Арена"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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