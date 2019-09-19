Коноплянка нашел позитив в пощечине от "Манчестер Сити"
19 сентября, 2019, 13:04
Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка заявил, что поражение от "Манчестер Сити" в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов пойдет дончанам в пользу
Об этом полузащитник "Шахтера" заявил после матча, который чемпионы Украины проиграли со счетом 0: 3, сообщает "Футбол 1" .
"Результат не тот, который мы хотели, к которому стремились. Но это футбол." Манчестер Сити "- одна из топовых команд. Надо делать выводы и стремиться к такому уровню игры. Лучше мы сейчас получим такую пощечину, чем в последнем матче и вылетим из турнира. Очень даже кстати, что такая команда преподнесла нам такой урок. Будем делать выводы ", - пообещал Коноплянка.
- Напомним, 18 сентября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове проиграл английскому "Манчестер Сити" со счетом 0: 3.
- Игрок "Манчестер Сити" Фернандиньо заявил, что его бывшие одноклубники из "Шахтера" не создали англичанам никаких проблем в обороне в игре Лиги чемпионов.
- В другом матче группы C хорватское "Динамо" неожиданно разгромило на своем поле итальянскую "Аталанту", за которую играет украинец Руслан Малиновский.
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