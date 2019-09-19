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Espreso.tvСпортКоноплянка нашел позитив в пощечине от "Манчестер Сити"

Коноплянка нашел позитив в пощечине от "Манчестер Сити"


фото: shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка заявил, что поражение от "Манчестер Сити" в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов пойдет дончанам в пользу

Об этом полузащитник "Шахтера" заявил после матча, который чемпионы Украины проиграли со счетом 0: 3, сообщает "Футбол 1" .

"Результат не тот, который мы хотели, к которому стремились. Но это футбол." Манчестер Сити "- одна из топовых команд. Надо делать выводы и стремиться к такому уровню игры. Лучше мы сейчас получим такую пощечину, чем в последнем матче и вылетим из турнира. Очень даже кстати, что такая команда преподнесла нам такой урок. Будем делать выводы ", - пообещал Коноплянка.

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