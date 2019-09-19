Это была тихая ночь для защиты, - футболист "Манчестер Сити" потролил экс-одноклубников из "Шахтера"

19 сентября, 2019, 12:09

Игрок "Манчестер Сити" Фернандиньо заявил, что его бывшие одноклубники из "Шахтера" не создали англичанам никаких проблем в обороне в игре Лиги чемпионов

Об этом сообщает BT Sport .

Фернандиньо сыграл в матче против "Шахтера" на непривычной позиции центрального защитника, хотя он является номинальным хавбеком. Несмотря на это, бразилец, который играл за "Шахтер" с 2005 до 2013 года, констатировал, что дончанам не удалось создать его команде никаких проблем в обороне.

"Это была тихая ночь для защиты. Наша команда выдала очень хороший матч, начиная с ребят в атаке, которые перекрывали пространство. Поэтому в защите нам было немного легче. Мы хорошо сыграли как команда и добыли заслуженный результат." Манчестер Сити "было много моментов , а "Шахтер" позволил создать лишь несколько ", - сказал Фернанадинью.