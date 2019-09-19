Болтон резко раскритиковал внешнюю политику Трампа, - СМИ

19 сентября, 2019, 12:16

Отправленный в отставку советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на закрытой встрече резко раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа

Об этом сообщает Politico .

Участники встречи рассказали, что Болтон заявил, что приглашение Трампа представителей радикального исламского движения Талибан на переговоры в США направило "ужасный сигнал" и оно пренебрежительное о жертвах теракта 11 сентября, поскольку талибы укрывали боевиков Аль-Каиды.

Кроме того, Болтон сказал, что любые переговоры с Ираном и КНДР были "обречены на провал".

По его словам, единственная цель, которую преследуют эти страны, - это снятие санкций для поддержания своей экономики.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона вчера вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Твиттере.

По информации издания CNN, отставке Болтона предшествовал спор с Трампом.

Накануне Трамп назвал нового советника по нацбезопасности.