Болтон резко раскритиковал внешнюю политику Трампа, - СМИ
Об этом сообщает Politico .
Участники встречи рассказали, что Болтон заявил, что приглашение Трампа представителей радикального исламского движения Талибан на переговоры в США направило "ужасный сигнал" и оно пренебрежительное о жертвах теракта 11 сентября, поскольку талибы укрывали боевиков Аль-Каиды.
Кроме того, Болтон сказал, что любые переговоры с Ираном и КНДР были "обречены на провал".
По его словам, единственная цель, которую преследуют эти страны, - это снятие санкций для поддержания своей экономики.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона вчера вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Твиттере.
По информации издания CNN, отставке Болтона предшествовал спор с Трампом.
Накануне Трамп назвал нового советника по нацбезопасности.
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