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Espreso.tvОбществоТрамп уволил советника по нацбезопасности Болтона, тот утверждает, что ушел сам

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона, тот утверждает, что ушел сам

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Я сообщил Джону Болтону вчера вечером, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я не соглашался со многими его предложениями, как и другие в Администрации, поэтому я попросил у Джона его отставку, которую получил сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. Я назову имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе", - написал Трамп.

В то же время Болтон в своем Twitter написал, что сам попросил об отставке.

"Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - написал Болтон.

70-летнего Болтона считают одним из внешнеполитических "ястребов" в США. Он работал советником Трампа с апреля 2018 года. Болтон высказывался против переговоров с "Талибаном", которые проводил Дональд Трамп, а также против возможного визита талибов в США. В конце августа Джон Болтон посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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