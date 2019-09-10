Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона, тот утверждает, что ушел сам
Об этом Трамп сообщил в Twitter.
"Я сообщил Джону Болтону вчера вечером, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я не соглашался со многими его предложениями, как и другие в Администрации, поэтому я попросил у Джона его отставку, которую получил сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. Я назову имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе", - написал Трамп.
В то же время Болтон в своем Twitter написал, что сам попросил об отставке.
"Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - написал Болтон.
70-летнего Болтона считают одним из внешнеполитических "ястребов" в США. Он работал советником Трампа с апреля 2018 года. Болтон высказывался против переговоров с "Талибаном", которые проводил Дональд Трамп, а также против возможного визита талибов в США. В конце августа Джон Болтон посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.
I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore ....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2019 г.
.... I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2019 г.
I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow."- John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 сентября 2019 г.
- Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам по урегулированию российско-украинской войны.
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