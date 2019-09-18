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Espreso.tvМирТрамп назвал нового советника по нацбезопасности

Трамп назвал нового советника по нацбезопасности


фото: dpa
Президент США Дональд Трамп предложил назначить Роберта К. О'Брайена на должность советника по национальной безопасности

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я с удовольствием сообщаю, что предложу новым советником по национальной безопасности Роберта К. О'Брайена, который сейчас занимает роль очень успешного специального посланника президента по вопросам заложников в Государственном департаменте. Я долго и упорно работал с Робертом. Он сделает отличную работу!" , - написал Трамп.

Ранее Трамп назвал пять кандидатов на должность Болтона.

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