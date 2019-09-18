Трамп назвал нового советника по нацбезопасности
18 сентября, 2019, 17:19
Президент США Дональд Трамп предложил назначить Роберта К. О'Брайена на должность советника по национальной безопасности
Об этом Трамп написал в Twitter.
"Я с удовольствием сообщаю, что предложу новым советником по национальной безопасности Роберта К. О'Брайена, который сейчас занимает роль очень успешного специального посланника президента по вопросам заложников в Государственном департаменте. Я долго и упорно работал с Робертом. Он сделает отличную работу!" , - написал Трамп.
I am pleased to announce that I will name Robert C. O'Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2019 г.
Ранее Трамп назвал пять кандидатов на должность Болтона.
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