Отставке Болтона предшествовал спор с Трампом, - CNN

11 сентября, 2019, 13:38

Президент США Дональд Трамп вступил в спор со своим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном перед его отставкой

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Горячий спор возник вечером в понедельник, 9 сентября, из-за планов Трампа провести переговоры с лидерами политического крыла "Талибана" в его резиденции в Кэмп-Дэвиде, сообщили источники.

На данный момент неизвестно, перепалка между Трампом и Болтоном возникла во время телефонного разговора или личной встречи.

По словам источника из окружения Трампа, чиновники недолюбливали Болтона не только из-за политических разногласий, но и за его поведение.

Источник отметил, что общее раздражение вызвали его «тактика, стиль и бравада». Например, Болтон путешествовал с большим количеством сотрудников, иногда на отдельном самолете, «почти действуя как государственный секретарь».

Кроме того, Болтон конфликтовал с госсекретарем Майком Помпео и начальником аппарата Белого дома Миком Малвани.

Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона вчера вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Твиттере.

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

По сообщению CNN, в Трампа рассматривают 10 кандидатов на замену Болтона.