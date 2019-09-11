Отставке Болтона предшествовал спор с Трампом, - CNN
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Горячий спор возник вечером в понедельник, 9 сентября, из-за планов Трампа провести переговоры с лидерами политического крыла "Талибана" в его резиденции в Кэмп-Дэвиде, сообщили источники.
На данный момент неизвестно, перепалка между Трампом и Болтоном возникла во время телефонного разговора или личной встречи.
По словам источника из окружения Трампа, чиновники недолюбливали Болтона не только из-за политических разногласий, но и за его поведение.
Источник отметил, что общее раздражение вызвали его «тактика, стиль и бравада». Например, Болтон путешествовал с большим количеством сотрудников, иногда на отдельном самолете, «почти действуя как государственный секретарь».
Кроме того, Болтон конфликтовал с госсекретарем Майком Помпео и начальником аппарата Белого дома Миком Малвани.
Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона вчера вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Твиттере.
Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.
По сообщению CNN, в Трампа рассматривают 10 кандидатов на замену Болтона.
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