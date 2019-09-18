Зинченко отреагировал на обвинения в пренебрежении к "Шахтеру"

18 сентября, 2019, 13:36

Украинец Александр Зинченко объяснил дерзкие заявления футболистов "Манчестер Сити" о пренебрежении к "Шахтеру" трудностями перевода

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам Зинченко, по заявлениям футболистов "Манчестер Сити", которые, якобы, обещали уничтожить "Шахтер" в Лиге чемпионов, не следует делать далеко идущих выводов, поскольку они искажены бестолковым переводом.

"Я читал в этом прессу у нас в стране и разговаривал с игроками: многие сайты переводит неправильно. Читателю может показаться, что все звучит грубо и пренебрежительно к сопернику, но мы уважаем донецкий" Шахтер "и знаем, насколько хороша эта команда", - сказал Зинченко.

Также украинский футболист отказался признавать "Манчестер Сити" фаворитом Лиги чемпионов, и отметил, что приоритетным для клуба, все же, остается чемпионат Англии.

"Мы не смотрим на букмекеров и то, что говорят другие, а просто сосредоточены на своей игре. От матча к матчу постараемся демонстрировать максимальный результат. Собираемся бороться за все титулы. Лига чемпионов является особенной, но я не могу ее выделить, ведь премьер" Премьер-лига остается в приоритете ", - отметил Зинченко.