 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗинченко отреагировал на обвинения в пренебрежении к "Шахтеру"

Зинченко отреагировал на обвинения в пренебрежении к "Шахтеру"


фото: twitter
Украинец Александр Зинченко объяснил дерзкие заявления футболистов "Манчестер Сити" о пренебрежении к "Шахтеру" трудностями перевода

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам Зинченко, по заявлениям футболистов "Манчестер Сити", которые, якобы, обещали уничтожить "Шахтер" в Лиге чемпионов, не следует делать далеко идущих выводов, поскольку они искажены бестолковым переводом.

"Я читал в этом прессу у нас в стране и разговаривал с игроками: многие сайты переводит неправильно. Читателю может показаться, что все звучит грубо и пренебрежительно к сопернику, но мы уважаем донецкий" Шахтер "и знаем, насколько хороша эта команда", - сказал Зинченко.

Также украинский футболист отказался признавать "Манчестер Сити" фаворитом Лиги чемпионов, и отметил, что приоритетным для клуба, все же, остается чемпионат Англии.

"Мы не смотрим на букмекеров и то, что говорят другие, а просто сосредоточены на своей игре. От матча к матчу постараемся демонстрировать максимальный результат. Собираемся бороться за все титулы. Лига чемпионов является особенной, но я не могу ее выделить, ведь премьер" Премьер-лига остается в приоритете ", - отметил Зинченко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать