Зинченко отреагировал на обвинения в пренебрежении к "Шахтеру"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
По словам Зинченко, по заявлениям футболистов "Манчестер Сити", которые, якобы, обещали уничтожить "Шахтер" в Лиге чемпионов, не следует делать далеко идущих выводов, поскольку они искажены бестолковым переводом.
"Я читал в этом прессу у нас в стране и разговаривал с игроками: многие сайты переводит неправильно. Читателю может показаться, что все звучит грубо и пренебрежительно к сопернику, но мы уважаем донецкий" Шахтер "и знаем, насколько хороша эта команда", - сказал Зинченко.
Также украинский футболист отказался признавать "Манчестер Сити" фаворитом Лиги чемпионов, и отметил, что приоритетным для клуба, все же, остается чемпионат Англии.
"Мы не смотрим на букмекеров и то, что говорят другие, а просто сосредоточены на своей игре. От матча к матчу постараемся демонстрировать максимальный результат. Собираемся бороться за все титулы. Лига чемпионов является особенной, но я не могу ее выделить, ведь премьер" Премьер-лига остается в приоритете ", - отметил Зинченко.
- 18 сентября стартовый матч Лиги чемпионов сыграет "Шахтер" , который будет принимать в Харькове английский "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00.
- Накануне матча главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что из-за постоянных визитов в Украину уже купил здесь квартиру .
- Напомним, 17 сентября в Неаполе "Ливерпуль" проиграл "Наполи" со счетом 0: 2 , а "Барселона" не смогла переиграть в Дортмунде "Боруссию".
- В центральном матче среды в Париже встретятся ПСЖ и мадридский "Реал" .
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