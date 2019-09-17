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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Манчестер Сити": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Шахтер" - "Манчестер Сити": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: shakhtar.com
Сегодня в Харькове "Шахтер" игрой с "Манчестер Сити" стартует в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд. 1-й тур

группа С

"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия)

18 сентября, Харьков, стадион "Металлист"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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