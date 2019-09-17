"Шахтер" - "Манчестер Сити": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
18 сентября, 2019, 08:00
Сегодня в Харькове "Шахтер" игрой с "Манчестер Сити" стартует в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд. 1-й тур
группа С
"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия)
18 сентября, Харьков, стадион "Металлист"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- Напомним, 14 сентября в центральном матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Зарю" со счетом 4:3 .
- Травмирован бразильский футболист "Шахтера" Тайсон рассказал о своем состоянии накануне стартовой игры Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити".
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