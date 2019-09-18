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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: ПСЖ принимает "Реал", расписание других матчей и трансляций среды

Лига чемпионов: ПСЖ принимает "Реал", расписание других матчей и трансляций среды


фото: EFE
В среду, 18 сентября, в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов французский ПСЖ встречается с испанским "Реалом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд. 1-й тур

18 сентября

Группа A

19:55 "Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Турция)

22:00 ПСЖ (Франция) - "Реал" (Испания), "Футбол 1"

Группа B

19:55 "Олимпиакос" (Греция) - "Тоттенхэм" (Англия), "Футбол 1"

22:00 "Бавария" (Германия) - "Црвена Звезда" (Сербия)

группа С

22:00 "Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия), "Футбол 2"

22:00 "Динамо" (Хорватия) - "Аталанта" (Италия)

Группа D

22:00 "Байер" (Германия) - "Локомотив" (Россия)

22:00 "Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия)

  • 17 сентября стало известно, что капитан испанского "Реала" Серхио Рамос пропустит матч Лиги чемпионов против французского ПСЖ из-за травмы.
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