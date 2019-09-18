Лига чемпионов: ПСЖ принимает "Реал", расписание других матчей и трансляций среды
18 сентября, 2019, 09:00
В среду, 18 сентября, в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов французский ПСЖ встречается с испанским "Реалом"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд. 1-й тур
18 сентября
Группа A
19:55 "Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Турция)
22:00 ПСЖ (Франция) - "Реал" (Испания), "Футбол 1"
Группа B
19:55 "Олимпиакос" (Греция) - "Тоттенхэм" (Англия), "Футбол 1"
22:00 "Бавария" (Германия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
группа С
22:00 "Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия), "Футбол 2"
22:00 "Динамо" (Хорватия) - "Аталанта" (Италия)
Группа D
22:00 "Байер" (Германия) - "Локомотив" (Россия)
22:00 "Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия)
- 17 сентября стало известно, что капитан испанского "Реала" Серхио Рамос пропустит матч Лиги чемпионов против французского ПСЖ из-за травмы.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019