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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника


фото: UEFA
18 августа было сыграно 8 матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Группа E

"Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 2: 0

Голы: Мартинес, 82 (пен), Льоренте, 90 + 2

"Зальцбург" (Австрия) - "Генк" (Бельгия) 6: 2

Голы: Голанд, 2, 34, 45, XI Чан, 36, Шобошлай, 45 + 2, Ульмер, 66 - Лукуми, 40, Саматта, 52

Группа F

"Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) 1: 1

Голы: Барелла, 90 + 3 - Олаинка, 63

"Боруссия" (Германия) - "Барселона" (Италия) 0: 0

Группа G

"Лион" (Франция) - "Зенит" (Россия) 1: 1

Голы: Деппа, 50 (пен) - Азмун, 41

"Бенфика" (Португалия) - "РБ Лейпциг" (Германия) 1: 2

Голы: Сеферович, 84 - Вернер, 69, 78

Группа H

"Челси" (Англия) - "Валенсия" (Испания) 0: 1

Голы: Родриго, 74

"Аякс" (Нидерланды) - "Лилль" (Франция) 3: 0

Голы: Промес, 18 Альварес, 50, Тагляфико, 62

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