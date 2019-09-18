Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Группа E
"Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 2: 0
Голы: Мартинес, 82 (пен), Льоренте, 90 + 2
"Зальцбург" (Австрия) - "Генк" (Бельгия) 6: 2
Голы: Голанд, 2, 34, 45, XI Чан, 36, Шобошлай, 45 + 2, Ульмер, 66 - Лукуми, 40, Саматта, 52
Группа F
"Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) 1: 1
Голы: Барелла, 90 + 3 - Олаинка, 63
"Боруссия" (Германия) - "Барселона" (Италия) 0: 0
Группа G
"Лион" (Франция) - "Зенит" (Россия) 1: 1
Голы: Деппа, 50 (пен) - Азмун, 41
"Бенфика" (Португалия) - "РБ Лейпциг" (Германия) 1: 2
Голы: Сеферович, 84 - Вернер, 69, 78
Группа H
"Челси" (Англия) - "Валенсия" (Испания) 0: 1
Голы: Родриго, 74
"Аякс" (Нидерланды) - "Лилль" (Франция) 3: 0
Голы: Промес, 18 Альварес, 50, Тагляфико, 62
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