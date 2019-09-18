Зеленский представил руководству ЕББР проект земельной реформы
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, Зеленский рассказал, что украинское правительство работает над моделью земельной реформы, и выразил надежду, что она будет принята до конца года.
"Президент подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост, либерализацию экономики, создадут возможности для системных инвестиций. И Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов ", - говорится в сообщении.
Зеленский ожидает, что в следующие 2-3 года ЕБРР нарастит инвестиции в более чем 1 млрд евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего в вопросе стоимости капитала.
Также отмечается, что Зеленский пригласил представителей ЕБРР принять участие в инвестиционном форуме, который состоится в Мариуполе в конце октября 2019-му.
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- Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введена в Украине еще в 2001 году. С тех пор моратоий многократно продолжали.
- Правительство Гройсмана предлагало создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингов.
- В августе Европейский суд по правам человека признал мораторий нарушением прав человека.
- В начале ноября в Украине произошел первый случай, когда благодаря решению Европейского суда по правам человека удалось обойти мораторий на продажу земель в Украине.
- МВФ заявляет, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
- Ранее во Всемирном банке подсчитали, что отмена моратория и запуск рынка сельскохозяйственной земли позволит Украине увеличить темпы экономического роста на дополнительные 1,6% в год .
- Ранее Зеленский пообещал, что в 2020 году в Украине заработает рынок земли .
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