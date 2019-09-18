Зеленский представил руководству ЕББР проект земельной реформы

18 сентября, 2019, 09:33

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, Зеленский рассказал, что украинское правительство работает над моделью земельной реформы, и выразил надежду, что она будет принята до конца года.

"Президент подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост, либерализацию экономики, создадут возможности для системных инвестиций. И Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов ", - говорится в сообщении.

Зеленский ожидает, что в следующие 2-3 года ЕБРР нарастит инвестиции в более чем 1 млрд евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего в вопросе стоимости капитала.

Также отмечается, что Зеленский пригласил представителей ЕБРР принять участие в инвестиционном форуме, который состоится в Мариуполе в конце октября 2019-му.

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