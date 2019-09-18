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Espreso.tvСпортУкраинские паспорта в подарок: "Шахтер" ошарашил "Ман Сити" странными сувенирами

Украинские паспорта в подарок: "Шахтер" ошарашил "Ман Сити" странными сувенирами


фото: shakhtar.com
Перед матчем Лиги чемпионов члены официальной делегации английского "Манчестер Сити" получили от "Шахтера" вышиванки и сувенирные украинские паспорта

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

Накануне игры 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" в Харькове был организован традиционный прием в честь гостей. На ужине от украинского клуба присутствовали генеральный директор Сергей Палкин и ассистент главного тренера Дарио Срна, "Манчестер Сити" представляли исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн.

Манчестерцы получили от "Шахтера" вышиванки, а также другие странные подарки - сувенирные украинские паспорта.

"Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы решили подарить им атрибуты украинской культуры: сувенирные паспорта и памятные вышиванки", - пояснил Сергей Палкин.

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