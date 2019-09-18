Украинские паспорта в подарок: "Шахтер" ошарашил "Ман Сити" странными сувенирами
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
Накануне игры 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" в Харькове был организован традиционный прием в честь гостей. На ужине от украинского клуба присутствовали генеральный директор Сергей Палкин и ассистент главного тренера Дарио Срна, "Манчестер Сити" представляли исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн.
Манчестерцы получили от "Шахтера" вышиванки, а также другие странные подарки - сувенирные украинские паспорта.
"Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы решили подарить им атрибуты украинской культуры: сувенирные паспорта и памятные вышиванки", - пояснил Сергей Палкин.
- 18 сентября стартовый матч Лиги чемпионов сыграет "Шахтер" , который будет принимать в Харькове английский "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00.
- Накануне матча главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что через постоянные визиты в Украину, уже купил здесь квартиру .
- Напомним, 17 сентября в Неаполе "Ливерпуль" проиграл "Наполи" со счетом 0: 2 , а "Барселона" не смогла переиграть в Дортмунде "Боруссию".
- В центральном матче среды в Париже встретятся ПСЖ и мадридский "Реал" .
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