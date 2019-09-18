Тренер "Ливерпуля" Клопп назвал неожиданного фаворита Лиги чемпионов
18 сентября, 2019, 11:08
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов от "Наполи" назвал итальянский клуб претендентом на победу в турнире
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
По мнению Клоппа, итальянском клуба после вполне по силам выиграть Лигу чемпионов, навть несмотря на то, что он объективно не является лучшим в Европе.
"Думаю, что" Наполи "может выиграть этот турнир. Если у вас есть хороший план и хорошие футболисты, не надо быть лучшей в мире командой, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Надо просто уметь выдать хороший матч в нужный момент", - сказал немецкий тренер после поражения действующего победителя Лиги чемпионов от "Наполи" со счетом 0: 2.
- Напомним, 17 сентября в Неаполе "Ливерпуль" проиграл "Наполи" со счетом 0: 2 , а "Барселона" не смогла переиграть в Дортмунде "Боруссию".
- 18 сентября стартовый матч Лиги чемпионов сыграет "Шахтер" , который будет принимать в Харькове английский "Манчестер Сити".
- В центральном матче среды в Париже встретятся ПСЖ и мадридский "Реал" .
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