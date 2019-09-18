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Espreso.tvСпортТренер "Ливерпуля" Клопп назвал неожиданного фаворита Лиги чемпионов

Тренер "Ливерпуля" Клопп назвал неожиданного фаворита Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов от "Наполи" назвал итальянский клуб претендентом на победу в турнире

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

По мнению Клоппа, итальянском клуба после вполне по силам выиграть Лигу чемпионов, навть несмотря на то, что он объективно не является лучшим в Европе.

"Думаю, что" Наполи "может выиграть этот турнир. Если у вас есть хороший план и хорошие футболисты, не надо быть лучшей в мире командой, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Надо просто уметь выдать хороший матч в нужный момент", - сказал немецкий тренер после поражения действующего победителя Лиги чемпионов от "Наполи" со счетом 0: 2.

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