 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНадежда Савченко будет вести программу на канале Медведчука

Надежда Савченко будет вести программу на канале Медведчука


фото: newsone
На канале ZIK, принадлежащему приближенному к Виктору Медведчуку Тарасу Козаку, стартует программа "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом", которую будет вести Надежда Савченко

Об этом говорится в Facebook телеканала ZIK.

Отмечается, что нардепка прошлого созыва Надежда Савченко расскажет все секреты Верховной Рады. Как говорится в анонсе, она расскажет, что происходит в кулуарных разговорах, "как у вас воруют ваши деньги из бюджета, как принимаются преступные для украинцев законы" и другие.

  • Напоминаем, 14 июня стало известно, что совладелец "112 Украина" и NewsOne Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку, приобрел телеканал ZIK.
  • После этого журналисты канала начали массово увольняться.
  • Экс-журналисты телеканала ZIK и движения "Медиа за осознанный выбор" обратились к президенту Владимиру Зеленскому, СБУ и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания в связи с влиянием РФ на украинское медиапространство
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать