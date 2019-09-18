Надежда Савченко будет вести программу на канале Медведчука
18 сентября, 2019, 17:49
На канале ZIK, принадлежащему приближенному к Виктору Медведчуку Тарасу Козаку, стартует программа "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом", которую будет вести Надежда Савченко
Об этом говорится в Facebook телеканала ZIK.
Отмечается, что нардепка прошлого созыва Надежда Савченко расскажет все секреты Верховной Рады. Как говорится в анонсе, она расскажет, что происходит в кулуарных разговорах, "как у вас воруют ваши деньги из бюджета, как принимаются преступные для украинцев законы" и другие.
- Напоминаем, 14 июня стало известно, что совладелец "112 Украина" и NewsOne Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку, приобрел телеканал ZIK.
- После этого журналисты канала начали массово увольняться.
- Экс-журналисты телеканала ZIK и движения "Медиа за осознанный выбор" обратились к президенту Владимиру Зеленскому, СБУ и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания в связи с влиянием РФ на украинское медиапространство
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