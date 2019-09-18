Надежда Савченко будет вести программу на канале Медведчука

18 сентября, 2019, 17:49

На канале ZIK, принадлежащему приближенному к Виктору Медведчуку Тарасу Козаку, стартует программа "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом", которую будет вести Надежда Савченко

Об этом говорится в Facebook телеканала ZIK.

Отмечается, что нардепка прошлого созыва Надежда Савченко расскажет все секреты Верховной Рады. Как говорится в анонсе, она расскажет, что происходит в кулуарных разговорах, "как у вас воруют ваши деньги из бюджета, как принимаются преступные для украинцев законы" и другие.