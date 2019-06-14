Смена собственника ZIK: с телеканала начали увольняться журналисты
О своем увольнении уже сообщили Вахтанг Кипиани и Роман Недзельский.
"По дороге на презентацию книги "Дело Василия Стуса" узнал, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более шести лет выходила программа "Историческая правда-ZIK". Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что она закрывается. Медведчук - это враг моей страны, убийца и в прошлом, и будущего", - написал Кипиани в Facebook.
Журналист программы "Детали" Роман Недзельский также заявил, что увольняется.
"Официально - телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я - завтра даю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу. Я много раз опровергал информацию о продаже канала раньше, потому что официально руководил каналом менеджмент Петра Дыминского. С этими людьми у меня были договоренности о невмешательстве в новости и еженедельник, и я благодарю, что достигнутые договоренности были соблюдены. Мы могли делать новости и итоговую программу так, как видела их редакция", - сообщил Недзельский.
Ранее о своем увольнении написала и главный редактор IA ЗИК Татьяна Вергелес.
Сегодня стало известно, что ZIK перешел под контроль соратника Медведчука Козака. Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем главы Государственной таможенной службы. Затем ушел в политику, и в 2014-м был избран в парламент от "Оппозиционного блока".
Сейчас он баллотируется в первой десятке "Оппозиционные платформы За жизнь".
Ранее ZIK принадлежал семье львовского бизнесмена Петра Дыминского.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
Читайте также
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-