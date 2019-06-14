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Espreso.tvОбществоСмена собственника ZIK: с телеканала начали увольняться журналисты

Смена собственника ZIK: с телеканала начали увольняться журналисты

После того, как телеканал ZIK приобрел Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку, журналисты начали сообщать о своем увольнении

О своем увольнении уже сообщили Вахтанг Кипиани и Роман Недзельский.

"По дороге на презентацию книги "Дело Василия Стуса" узнал, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более шести лет выходила программа "Историческая правда-ZIK". Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что она закрывается. Медведчук - это враг моей страны, убийца и в прошлом, и будущего", - написал Кипиани в Facebook.

Журналист программы "Детали" Роман Недзельский также заявил, что увольняется.

"Официально - телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я - завтра даю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу. Я много раз опровергал информацию о продаже канала раньше, потому что официально руководил каналом менеджмент Петра Дыминского. С этими людьми у меня были договоренности о невмешательстве в новости и еженедельник, и я благодарю, что достигнутые договоренности были соблюдены. Мы могли делать новости и итоговую программу так, как видела их редакция", - сообщил Недзельский.

Ранее о своем увольнении написала и главный редактор IA ЗИК Татьяна Вергелес.

Сегодня стало известно, что ZIK перешел под контроль соратника Медведчука Козака. Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем главы Государственной таможенной службы. Затем ушел в политику, и в 2014-м был избран в парламент от "Оппозиционного блока".

Сейчас он баллотируется в первой десятке "Оппозиционные платформы За жизнь".

Ранее ZIK принадлежал семье львовского бизнесмена Петра Дыминского.

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