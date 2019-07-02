Экс-работники телеканала ZIK призвали Зеленского предотвратить "оккупацию медиапространства Россией"
Об этом сообщает "Детектор медиа".
"Мы, журналисты, которые добровольно ушли из медиагруппы Медведчука, а также участники Медиадвижения, общественные организации, которые присоединяются к этому заявлению, выражаем протест против ползучей российской оккупации украинского медиапространства", - говорится в заявлении.
Журналисты призвали президента Украины Владимира Зеленского "определиться с позицией по поводу информационной интервенции России в украинское медиапространство и введения цензуры на телеканалах, контролируемых пророссийскими политиками".
"Уже в первые дни после смены собственника его влияние на ZIK стал очевидно. С эфира канала исчез повтор авторской программы Татьяны Даниленко с критикой в адрес Виктора Медведчука, а ее запись была удалена с официального YouTube телеканала. Журналисты заявили о появлении на канале так называемых "стоп-листов" - списков запрещенных к приглашению в эфир публичных лиц", - говорится в обращении.
Авторы обращения призвали Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратить тщательное внимание на содержание программ телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.
"Призываем Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания тщательно контролировать соответствие эфирного наполнения телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK украинскому законодательству и условиям их лицензий", - добавили журналисты.
Кроме того, авторы обращения обратились в СБУ с просьбой ответить, использовались ли средства страны-агрессора для покупки украинских медиаактивов.
- Напоминаем, 14 июня стало известно, что совладелец "112 Украина" и NewsOne Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку, приобрел телеканал ZIK.
- После этого журналисты канала начали массово увольняться.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем