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Espreso.tvОбществоЭкс-работники телеканала ZIK призвали Зеленского предотвратить "оккупацию медиапространства Россией"

Экс-работники телеканала ZIK призвали Зеленского предотвратить "оккупацию медиапространства Россией"

Экс-журналисты телеканала ZIK и движение "Медиа за осознанный выбор" обратились к президенту Владимиру Зеленскому, СБУ и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания в связи с влиянием РФ на украинское медиапространство

Об этом сообщает "Детектор медиа".

"Мы, журналисты, которые добровольно ушли из медиагруппы Медведчука, а также участники Медиадвижения, общественные организации, которые присоединяются к этому заявлению, выражаем протест против ползучей российской оккупации украинского медиапространства", - говорится в заявлении.

Журналисты призвали президента Украины Владимира Зеленского "определиться с позицией по поводу информационной интервенции России в украинское медиапространство и введения цензуры на телеканалах, контролируемых пророссийскими политиками".

"Уже в первые дни после смены собственника его влияние на ZIK стал очевидно. С эфира канала исчез повтор авторской программы Татьяны Даниленко с критикой в адрес Виктора Медведчука, а ее запись была удалена с официального YouTube телеканала. Журналисты заявили о появлении на канале так называемых "стоп-листов" - списков запрещенных к приглашению в эфир публичных лиц", - говорится в обращении.

Авторы обращения призвали Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратить тщательное внимание на содержание программ телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

"Призываем Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания тщательно контролировать соответствие эфирного наполнения телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK украинскому законодательству и условиям их лицензий", - добавили журналисты.

Кроме того, авторы обращения обратились в СБУ с просьбой ответить, использовались ли средства страны-агрессора для покупки украинских медиаактивов.

  • Напоминаем, 14 июня стало известно, что совладелец "112 Украина" и NewsOne Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку, приобрел телеканал ZIK.
  • После этого журналисты канала начали массово увольняться.
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