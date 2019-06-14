Совладелец "112 Украина" и NewsOne приобрел ZIK
Об этом сообщает "112 Украина".
Отмечается, что 14 июня 2019 г. украинский политик Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК" Новые коммуникации ".
На данный момент в медиаактивах Козака три канала: "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Комментируя приобретение ZIK, Козак сказал: "Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть из информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "НОВОСТИ" .
Генеральным продюсером медиахолдинга "НОВОСТИ" стал Алексей Семенов.
"Сейчас я работаю над концепцией перезапуска канала ZIK и буду очень счастлив от будущего сотрудничества. Ведь многие ведущие и сотрудники ZIK - мои коллеги по предыдущим каналам", - сказал Семенов.
Вместе с тем главный редактор ZIK Татьяна Вергелес сообщила о своем увольнении
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