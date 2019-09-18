Лига чемпионов: "Тоттенхэм" неожиданно потерял очки в Греции
18 сентября, 2019, 21:46
В матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" неожиданно сыграл вничью с греческим "Олимпиакосом" (2: 2)
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 1-й тур
Группа В
"Олимпиакос" (Греция) - "Тоттенхэм" (Англия) 2: 2
Голы: Поденсе, 44, Вальбуэна, 54 - Кейн, 26 (пен), Лукас, 30
- Напомним, в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов "Зальцбург" разгромил на своем поле "Генк" со счетом 6: 2.
- 8 сентября стартовый матч Лиги чемпионов сыграет "Шахтер" , который будет принимать в Харькове английский "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00.
- Накануне матча главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что в связи с постоянными визитами в Украину уже купил здесь квартиру .
- В центральном матче среды в Париже встретятся ПСЖ и мадридский "Реал" .
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