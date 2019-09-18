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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Тоттенхэм" неожиданно потерял очки в Греции

Лига чемпионов: "Тоттенхэм" неожиданно потерял очки в Греции


фото: twitter
В матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" неожиданно сыграл вничью с греческим "Олимпиакосом" (2: 2)

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 1-й тур

Группа В

"Олимпиакос" (Греция) - "Тоттенхэм" (Англия) 2: 2

Голы: Поденсе, 44, Вальбуэна, 54 - Кейн, 26 (пен), Лукас, 30

 

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