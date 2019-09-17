Травмированный лидер "Шахтера" рассказал о своем состоянии перед игрой с "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Jogo Extra в twitter.
По словам Тайсона, он уже тренируется в полную мощность и надеется сыграть 18 сентября против "Манчестер Сити" в Харькове в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
"Я записал это видео, чтобы успокоить и поблагодарить всех за те сообщения, которые я получил в эти дни. Я потерял сознание из-за сильного удара, который я получил в субботней игре. Но я уже тренируюсь на 100% возможностей и надеюсь, что смогу сыграть в среду в Лиге чемпионов", - сказал Тайсон.
Бразилец получил травму в столкновении с одноклубником Исмаили 14 сентября в матче чемпионата Украины против "Зари", был заменен и покинул поле на носилках.
Após susto com convulsão, Taison tranquiliza fãs e espera jogar a Champions pelo Shakhtar. https://t.co/2ssUsyD2hz pic.twitter.com/iEslUNWw6o- Jogo Extra (@Jogo_Extra) September 16, 2019
- Напомним, 14 сентября в центральном матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Зарю" со счетом 4: 3 .
- 17 сентября матчем "Боруссия" - "Барселона" и еще семью встречами стартует групповой раунд Лиги чемпионов .
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