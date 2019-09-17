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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника


фото: UEFA
Сегодня матчем "Боруссия" - "Барселона" и еще семью матчами стартует групповой раунд Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

 

Лига чемпионов. Групповой раунд. 1-й тур

Группа E

22:00 - "Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия), "Футбол 2"

22:00 "Зальцбург" (Австрия) - "Генк" (Бельгия)

Группа F

19:55 - "Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) - "Футбол 1"

22:00 - "Боруссия" (Германия) - "Барселона" (Италия) "Футбол 1"

Группа G

19:55 - "Лион" (Франция) - "Зенит" (Россия) "Футбол 2"

22:00 - "Бенфика" (Португалия) - "РБ Лейпциг" (Германия)

Группа H

22:00 "Челси" (Англия) - "Валенсия" (Испания),

22:00 "Аякс" (Нидерланды) - "Лилль" (Франция)

 

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