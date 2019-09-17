Глава МИД озвучил "формулу Зеленского" по урегулированию на Донбассе
Направление работы по условной "формуле Зеленского" Пристайко озвучил в эфире программы "Свобода слова" на IСTV .
"Формулы Пристайко" пока нет, есть условная "формула Зеленского". Она говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего народа. Например, мы попробуем обменять всех наших ребят", - сказал министр.
Пристайко добавил, что Украина попытается "ментально дотянуться к народу" на оккупированных территориях, в частности, восстановить мост в Станице Луганской и пересмотреть срок, на который пенсионеры из ОРДЛО могут выехать с оккупированной территории для получения пенсии. Сейчас он составляет 60 дней. По словам министра, этот срок планируется увеличить до года.
Министр отметил, что срок реализации текущих планов команды Зеленского по урегулированию на Донбассе составляет от полугода до года.
"Если мы в ближайшее время не сможем, сложив все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам. На все про все у нас есть от полугода до года", - сказал Пристайко.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на встрече "нормандской четверки" в сентябре.
- РФ заявляет, что будет требовать письменного закрепления "формулы Штайнмайера" на "нормандской" встрече.
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