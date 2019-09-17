Глава МИД озвучил "формулу Зеленского" по урегулированию на Донбассе

17 сентября, 2019, 07:56

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал меры, которые украинская сторона будет воплощать для урегулирования на Донбассе в соответствии с планами президента Владимира Зеленского

Направление работы по условной "формуле Зеленского" Пристайко озвучил в эфире программы "Свобода слова" на IСTV .

"Формулы Пристайко" пока нет, есть условная "формула Зеленского". Она говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего народа. Например, мы попробуем обменять всех наших ребят", - сказал министр.

Пристайко добавил, что Украина попытается "ментально дотянуться к народу" на оккупированных территориях, в частности, восстановить мост в Станице Луганской и пересмотреть срок, на который пенсионеры из ОРДЛО могут выехать с оккупированной территории для получения пенсии. Сейчас он составляет 60 дней. По словам министра, этот срок планируется увеличить до года.

Министр отметил, что срок реализации текущих планов команды Зеленского по урегулированию на Донбассе составляет от полугода до года.

"Если мы в ближайшее время не сможем, сложив все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам. На все про все у нас есть от полугода до года", - сказал Пристайко.