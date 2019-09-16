Укрзализныця должна подчиняться Мининфраструктуры, - Кравцов
16 сентября, 2019, 20:59
Председатель правления компании Евгений Кравцов считает, что компания должна быть в подчинении Министерства инфраструктуры
Об этом он сказал в интервью НВ Бизнес.
"У нас управление осуществляется через Министерство экономики. Но я категорически поддерживаю и всегда поддерживал без привязки к персоналиям подчинения Укрзализныци Министерству инфраструктуры. Особенно сейчас, когда компания трансформируется", - отметил Кравцов.
Он отметил, что многие реформы, которые ранее сдерживались субъективными причинами, активизировались. За два года компания смогла провести очень много изменений в структуре управления, что подтверждается международными экспертами и финансовым положением компании. Сегодня предприятие имеет кредитный рейтинг на уровне государства. Компания в стабильном финансовом положении.
- Напомним, что Емельян отметил, что разделение и продажа Укрзализныци уничтожит украинскую логистику.
- Гончарук заявил, что УЗ надо разделить на 4 части
- Министерство инфраструктуры Украины инициирует возвращение Укрзализныци в свое подчинение.
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