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Espreso.tvЭкономикаУкрзализныця должна подчиняться Мининфраструктуры, - Кравцов

Укрзализныця должна подчиняться Мининфраструктуры, - Кравцов

Председатель правления компании Евгений Кравцов считает, что компания должна быть в подчинении Министерства инфраструктуры

Об этом он сказал в интервью НВ Бизнес.

"У нас управление осуществляется через Министерство экономики. Но я категорически поддерживаю и всегда поддерживал без привязки к персоналиям подчинения Укрзализныци Министерству инфраструктуры. Особенно сейчас, когда компания трансформируется", - отметил Кравцов.

Он отметил, что многие реформы, которые ранее сдерживались субъективными причинами, активизировались. За два года компания смогла провести очень много изменений в структуре управления, что подтверждается международными экспертами и финансовым положением компании. Сегодня предприятие имеет кредитный рейтинг на уровне государства. Компания в стабильном финансовом положении.

  • Напомним, что Емельян отметил, что разделение и продажа Укрзализныци уничтожит украинскую логистику.
  • Гончарук заявил, что УЗ надо разделить на 4 части
  • Министерство инфраструктуры Украины инициирует возвращение Укрзализныци в свое подчинение.
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